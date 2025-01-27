«Мы должны были реабилитироваться». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Адмиралом»

Ги Буше, главный тренер «Авангарда», высказался о победном матче с «Адмиралом» (4:1).

«Мы должны были реабилитироваться после двух поражений. В прошлой игре много было хорошего, но что-то пошло не в нашу пользу. Оттолкнулись от позитивных моментов, которые мы перенесли в сегодняшний матч. У нас были определённые сложности с составом, выбыли два ведущих центрфорварда, приболел защитник, так что мы многое требовали от наших игроков, и я рад, что они правильно отреагировали и взяли на себя более масштабные роли. Много хорошего, доволен командой и победой.

Когда складываются сложные ситуации, то полезно узнать, как реагирует команда. Можно относиться к этому как к угрозе и опустить руки либо воспринимать это, как хороший вызов. Мы пошли вторым путём, и парни прекрасно понимают, что нужно примерить на себя более масштабные роли и выполнять их на льду. Ребята уверены в своих силах, и это то, благодаря чему мы будем двигаться вперёд», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.