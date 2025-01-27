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«Мы должны были реабилитироваться». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Адмиралом»

«Мы должны были реабилитироваться». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Адмиралом»
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Ги Буше, главный тренер «Авангарда», высказался о победном матче с «Адмиралом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5)     2:0 Чистяков (Каблуков, Шарипзянов) – 37:56 (5x5)     2:1 Шестаков (Грман, Сошников) – 41:44 (5x5)     3:1 Гуляев (Рейнгардт, Каблуков) – 43:01 (5x5)     4:1 Чистяков (Якупов, Игумнов) – 46:24 (5x4)    

«Мы должны были реабилитироваться после двух поражений. В прошлой игре много было хорошего, но что-то пошло не в нашу пользу. Оттолкнулись от позитивных моментов, которые мы перенесли в сегодняшний матч. У нас были определённые сложности с составом, выбыли два ведущих центрфорварда, приболел защитник, так что мы многое требовали от наших игроков, и я рад, что они правильно отреагировали и взяли на себя более масштабные роли. Много хорошего, доволен командой и победой.

Когда складываются сложные ситуации, то полезно узнать, как реагирует команда. Можно относиться к этому как к угрозе и опустить руки либо воспринимать это, как хороший вызов. Мы пошли вторым путём, и парни прекрасно понимают, что нужно примерить на себя более масштабные роли и выполнять их на льду. Ребята уверены в своих силах, и это то, благодаря чему мы будем двигаться вперёд», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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