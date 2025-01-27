«Взяли троих, ещё и деньги остались». Главный тренер «Адмирала» — о расставании с Фьоре

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал расставание в дедлайн КХЛ с нападающим Джованни Фьоре. Канадский форвард был обменян в «Авангард» на денежную компенсацию.

— Почему перед дедлайном решили отказаться от Джованни Фьоре, который сейчас хорошо вписался в «Авангард»?

— Почему вы решили, что он нам не подходил? Но скажу так: по итогам этой сделки по Фьоре мы подписали трёх хоккеистов – Дерябина, Степанова и Гуслистова. Трёх молодых нелегионеров, мы по этому пути решили пойти. Фьоре заиграл в «Авангарде»? Ну, дай бог. Пусть помогает выиграть Кубок Гагарина. А мы взяли трёх игроков, да ещё и деньги остались с этой сделки, по секрету вам скажу. Нам не до жиру, понимаете. Сидим на калькуляторе и считаем целый день плюсы и минусы, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.