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«Взяли троих, ещё и деньги остались». Главный тренер «Адмирала» — о расставании с Фьоре

«Взяли троих, ещё и деньги остались». Главный тренер «Адмирала» — о расставании с Фьоре
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал расставание в дедлайн КХЛ с нападающим Джованни Фьоре. Канадский форвард был обменян в «Авангард» на денежную компенсацию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5)     2:0 Чистяков (Каблуков, Шарипзянов) – 37:56 (5x5)     2:1 Шестаков (Грман, Сошников) – 41:44 (5x5)     3:1 Гуляев (Рейнгардт, Каблуков) – 43:01 (5x5)     4:1 Чистяков (Якупов, Игумнов) – 46:24 (5x4)    

— Почему перед дедлайном решили отказаться от Джованни Фьоре, который сейчас хорошо вписался в «Авангард»?
— Почему вы решили, что он нам не подходил? Но скажу так: по итогам этой сделки по Фьоре мы подписали трёх хоккеистов – Дерябина, Степанова и Гуслистова. Трёх молодых нелегионеров, мы по этому пути решили пойти. Фьоре заиграл в «Авангарде»? Ну, дай бог. Пусть помогает выиграть Кубок Гагарина. А мы взяли трёх игроков, да ещё и деньги остались с этой сделки, по секрету вам скажу. Нам не до жиру, понимаете. Сидим на калькуляторе и считаем целый день плюсы и минусы, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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