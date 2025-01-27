Горшков во время матча с «Ак Барсом» заблокировал бросок лицом

Хоккеист «Салават Юлаева» Артём Горшков получил повреждение в матче с «Ак Барсом», заблокировав бросок лицом. Уфимцы уступили со счётом 3:4 в овертайме.

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Это произошло во время третьего периода. При счёте 2:1 в пользу казанцев, белорусский защитник «Ак Барса» Степан Фальковский отправил шайбу в сторону ворот уфимцев. Прямо по траектории полёта шайбы находился Артём Горшков, принявший её на себя. Сразу после случившегося Артём опустился от боли на лёд, медперсонал оказал ему помощь. У хоккеиста получилось самостоятельно добраться до скамейки.