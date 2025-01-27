Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Горшков во время матча с «Ак Барсом» заблокировал бросок лицом

Горшков во время матча с «Ак Барсом» заблокировал бросок лицом
Комментарии

Хоккеист «Салават Юлаева» Артём Горшков получил повреждение в матче с «Ак Барсом», заблокировав бросок лицом. Уфимцы уступили со счётом 3:4 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пустозёров – 01:49 (5x5)     2:0 Галимов (Журавлёв, Фальковский) – 33:41 (5x5)     2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 35:45 (5x5)     2:2 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 46:23 (5x5)     2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевски) – 50:57 (5x5)     3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 54:26 (5x4)     4:3 Фальковский (Барабанов, Семёнов) – 64:18 (3x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Это произошло во время третьего периода. При счёте 2:1 в пользу казанцев, белорусский защитник «Ак Барса» Степан Фальковский отправил шайбу в сторону ворот уфимцев. Прямо по траектории полёта шайбы находился Артём Горшков, принявший её на себя. Сразу после случившегося Артём опустился от боли на лёд, медперсонал оказал ему помощь. У хоккеиста получилось самостоятельно добраться до скамейки.

Материалы по теме
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в «вечнозелёном дерби»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android