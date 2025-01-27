Горшков во время матча с «Ак Барсом» заблокировал бросок лицом
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Хоккеист «Салават Юлаева» Артём Горшков получил повреждение в матче с «Ак Барсом», заблокировав бросок лицом. Уфимцы уступили со счётом 3:4 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пустозёров – 01:49 (5x5) 2:0 Галимов (Журавлёв, Фальковский) – 33:41 (5x5) 2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 35:45 (5x5) 2:2 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 46:23 (5x5) 2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевски) – 50:57 (5x5) 3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 54:26 (5x4) 4:3 Фальковский (Барабанов, Семёнов) – 64:18 (3x3)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Это произошло во время третьего периода. При счёте 2:1 в пользу казанцев, белорусский защитник «Ак Барса» Степан Фальковский отправил шайбу в сторону ворот уфимцев. Прямо по траектории полёта шайбы находился Артём Горшков, принявший её на себя. Сразу после случившегося Артём опустился от боли на лёд, медперсонал оказал ему помощь. У хоккеиста получилось самостоятельно добраться до скамейки.
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