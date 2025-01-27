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Спартак — ЦСКА, результат матча 27 января 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Дубль Анселя Галимова помог «Спартаку» уверенно обыграть ЦСКА в московском дерби
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

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27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Чайковски (Мальцев, Зайцев) – 10:07 (5x5)     1:1 Афанасьев (Касселс) – 26:16 (5x5)     2:1 Галимов (Пашин) – 26:52 (5x5)     3:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 58:21 (en)     4:1 Галимов (Пашин, Рубцов) – 58:45 (en)    

В составе «Спартак» заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски, Ансель Галимов, оформивший дубль, м Адам Ружичка. За ЦСКА забил Егор Афанасьев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 62 очка после 48 игр.

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