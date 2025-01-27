Дубль Анселя Галимова помог «Спартаку» уверенно обыграть ЦСКА в московском дерби

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе «Спартак» заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски, Ансель Галимов, оформивший дубль, м Адам Ружичка. За ЦСКА забил Егор Афанасьев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 62 очка после 48 игр.