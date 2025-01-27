Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Яролавле. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
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