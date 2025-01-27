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Локомотив — Динамо Москва, результат матча 27 января 2025, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Яролавле. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Тесанов (Бут, Алексеев) – 02:15 (5x5)     2:0 Паник (Кирьянов, Фрейз) – 50:38 (5x5)     2:1 Швец-Роговой (Гусев, Готовец) – 54:42 (4x4)    
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