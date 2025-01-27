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Игорь Никитин раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Динамо», обвинив их в неуважении

Игорь Никитин раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Динамо», обвинив их в неуважении
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал решение судей в эпизоде с Максимом Шалуновым и в драке Максима Джиошвили и Максима Берёзкина. В матче «Локомотив» — «Динамо» Москва победу одержала ярославская команда (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Тесанов (Бут, Алексеев) – 02:15 (5x5)     2:0 Паник (Кирьянов, Фрейз) – 50:38 (5x5)     2:1 Швец-Роговой (Гусев, Готовец) – 54:42 (4x4)    

«Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьёт Комтуа вместе с Пакеттом, Берёзкин, который зачинщик драки… И это всё мне объясняется. Может, в социальных сетях это бы всё прокатило, но я не первый год в хоккее.

Я давно знаю класс этих судей. Но их решения не соответствуют уровню команд.

Тёме здоровья. Но если бы Ильенко играл вбрасывание правильно, то не залез бы этой ногой вперёд», — сказал Никитин во время пресс-конференции после встречи с «Динамо».

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