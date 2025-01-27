Игорь Никитин раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Динамо», обвинив их в неуважении

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал решение судей в эпизоде с Максимом Шалуновым и в драке Максима Джиошвили и Максима Берёзкина. В матче «Локомотив» — «Динамо» Москва победу одержала ярославская команда (2:1).

«Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьёт Комтуа вместе с Пакеттом, Берёзкин, который зачинщик драки… И это всё мне объясняется. Может, в социальных сетях это бы всё прокатило, но я не первый год в хоккее.

Я давно знаю класс этих судей. Но их решения не соответствуют уровню команд.

Тёме здоровья. Но если бы Ильенко играл вбрасывание правильно, то не залез бы этой ногой вперёд», — сказал Никитин во время пресс-конференции после встречи с «Динамо».