Максим Шалунов нанёс травму игроку «Динамо» при игре на вбрасывании

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов нанёс повреждение игроку московского «Динамо» Артёму Ильенко на точке вбрасывания. Со счётом 2:1 победу в матче одержала ярославская команда.

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Шалунов был наказан большим пятиминутным штрафом за толчок клюшкой. Ильенко добрался до скамейки самостоятельно, подробной информации о его состоянии нет.

Инцидент на точке вбрасывания спровоцировал драку между соперниками. За грубость малые двухминутные штрафы получили Максим Джиошвили и Максим Берёзкин.

Напомним, «Локомотив» — лидер Запада, московское «Динамо» – на четвёртом месте турнирной таблицы.