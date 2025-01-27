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Максим Шалунов нанёс травму игроку «Динамо» при игре на вбрасывании

Максим Шалунов нанёс травму игроку «Динамо» при игре на вбрасывании
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Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов нанёс повреждение игроку московского «Динамо» Артёму Ильенко на точке вбрасывания. Со счётом 2:1 победу в матче одержала ярославская команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Тесанов (Бут, Алексеев) – 02:15 (5x5)     2:0 Паник (Кирьянов, Фрейз) – 50:38 (5x5)     2:1 Швец-Роговой (Гусев, Готовец) – 54:42 (4x4)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Шалунов был наказан большим пятиминутным штрафом за толчок клюшкой. Ильенко добрался до скамейки самостоятельно, подробной информации о его состоянии нет.

Инцидент на точке вбрасывания спровоцировал драку между соперниками. За грубость малые двухминутные штрафы получили Максим Джиошвили и Максим Берёзкин.

Напомним, «Локомотив» — лидер Запада, московское «Динамо» – на четвёртом месте турнирной таблицы.

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