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Тренер «Салавата Юлаева» остался доволен командой после поражения в Казани

Тренер «Салавата Юлаева» остался доволен командой после поражения в Казани
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов похвалил свою команду после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пустозёров – 01:49 (5x5)     2:0 Галимов (Журавлёв, Фальковский) – 33:41 (5x5)     2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 35:45 (5x5)     2:2 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 46:23 (5x5)     2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевски) – 50:57 (5x5)     3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 54:26 (5x4)     4:3 Фальковский (Барабанов, Семёнов) – 64:18 (3x3)    

«Хорошая, боевая игра. Обе команды показали хороший хоккей, хорошее движение. «Ак Барс» был более удачливый в овертайме. Ключевым аспектом был характер с нашей стороны. Сравняли счёт, проигрывая в Казани, и повели – это позитивный момент.

Игра с «Ак Барсом» для нас всегда как игра плей-офф. Эмоции всегда присутствуют. Внутри где-то сидит соперничество, но по сезону мы идём ровно, и ключевое – готовимся к играм на вылет. Сегодня как был хороший тест для нас, хороший экзамен. Весь матч ребята сегодня хорошо провели, с первой до последней минуты отдавались со страстью с характером», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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