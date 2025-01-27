Тренер «Салавата Юлаева» остался доволен командой после поражения в Казани

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов похвалил свою команду после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, боевая игра. Обе команды показали хороший хоккей, хорошее движение. «Ак Барс» был более удачливый в овертайме. Ключевым аспектом был характер с нашей стороны. Сравняли счёт, проигрывая в Казани, и повели – это позитивный момент.

Игра с «Ак Барсом» для нас всегда как игра плей-офф. Эмоции всегда присутствуют. Внутри где-то сидит соперничество, но по сезону мы идём ровно, и ключевое – готовимся к играм на вылет. Сегодня как был хороший тест для нас, хороший экзамен. Весь матч ребята сегодня хорошо провели, с первой до последней минуты отдавались со страстью с характером», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.