Козлов — о Пустозёрове: не хочу комментировать хоккеиста, который не желал играть за «СЮ»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не стал высказываться об игроке «Ак Барса» Алексее Пустозёрове, ранее выступавшего за уфимскую команду. Пустозёров забросил одну из шайб своей команды в прошедшем дерби (4:3 ОТ).
«Пустозёров? Не хочу комментировать игрока, который не желал играть за нас.
Проблема со свежестью? Это третья игра на выезде. Как по мне, у нас было хорошее движение, ожидать, что мы будем доминировать и перебрасывать «Ак Барс» в Казани – я не мог такого допустить. Знал, что будем играть и в обороне, и в атаке.
Они хозяева – их гнали трибуны, мы держали натиск. Пропустили гол, когда получили удаление, причём я даже не понял, за что там дали, когда «Ак Барс» сравнял счёт. Но что есть, то есть», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 января 2025
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