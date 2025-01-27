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Козлов — о Пустозёрове: не хочу комментировать хоккеиста, который не желал играть за «СЮ»

Козлов — о Пустозёрове: не хочу комментировать хоккеиста, который не желал играть за «СЮ»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не стал высказываться об игроке «Ак Барса» Алексее Пустозёрове, ранее выступавшего за уфимскую команду. Пустозёров забросил одну из шайб своей команды в прошедшем дерби (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пустозёров – 01:49 (5x5)     2:0 Галимов (Журавлёв, Фальковский) – 33:41 (5x5)     2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 35:45 (5x5)     2:2 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 46:23 (5x5)     2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевски) – 50:57 (5x5)     3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 54:26 (5x4)     4:3 Фальковский (Барабанов, Семёнов) – 64:18 (3x3)    

«Пустозёров? Не хочу комментировать игрока, который не желал играть за нас.

Проблема со свежестью? Это третья игра на выезде. Как по мне, у нас было хорошее движение, ожидать, что мы будем доминировать и перебрасывать «Ак Барс» в Казани – я не мог такого допустить. Знал, что будем играть и в обороне, и в атаке.

Они хозяева – их гнали трибуны, мы держали натиск. Пропустили гол, когда получили удаление, причём я даже не понял, за что там дали, когда «Ак Барс» сравнял счёт. Но что есть, то есть», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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