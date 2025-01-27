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Козлов — о слухах про переход Ливо: всегда перед игрой в Казани источники активизируются

Козлов — о слухах про переход Ливо: всегда перед игрой в Казани источники активизируются
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ) высказался об игре Джоша Ливо.

«Результат давали первые два звена? Поэтому они и топ-6, они и должны забивать, делать разницу. И без разницы, какой они национальности. Ливо – профессионал, он спокойно относится к слухам, к мнению экспертов, различным источникам, которые всегда почему-то перед игрой в Казани, играми с «Ак Барсом» активизируются.

Это какое-то интересное стечение обстоятельств. Возможная травма? С Ливо всё в порядке, он доиграл матч», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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