Козлов — о слухах про переход Ливо: всегда перед игрой в Казани источники активизируются

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ) высказался об игре Джоша Ливо.

«Результат давали первые два звена? Поэтому они и топ-6, они и должны забивать, делать разницу. И без разницы, какой они национальности. Ливо – профессионал, он спокойно относится к слухам, к мнению экспертов, различным источникам, которые всегда почему-то перед игрой в Казани, играми с «Ак Барсом» активизируются.

Это какое-то интересное стечение обстоятельств. Возможная травма? С Ливо всё в порядке, он доиграл матч», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.