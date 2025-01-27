Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» в «зелёном дерби»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.
«Напряжённый матч, с интригой с первой до последней секунды. До определённого момента вели в счёте, потом пришлось отыгрываться. Ребята отреагировали правильно на этот момент, мы переломили ход встречи, реализовали свои моменты. Спасибо болельщикам за атмосферу.
«Зелёное дерби» – тут много говорить не стоит. Много эмоций, соперник чуть прибавил, стали ошибаться, и эта уверенность вернулась к ним. Надо было взять небольшую паузу, ребятам напомнить, о чём мы договаривались перед игрой. Ребята – молодцы, услышали, одержали в итоге хорошую победу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 января 2025
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