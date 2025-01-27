Гатиятулин — о Ливо: важно было плотно сыграть с лидерами Уфы, заострили внимание на этом

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о лидерах нападения «Салавата Юлаева», а также рассказал о состоянии своих хоккеистов после победного «зелёного дерби» (4:3 ОТ).

«Для Пустозёрова это была особенная игра, дополнительная мотивация. Они знали, какого уровня это игрок, мы рады за него. Пропуск матча Яруллиным? Сыграли почти 50 встреч, смотрим на физическое состояние хоккеистов. По Миллеру скорого возвращения не ждём, он работает по индивидуальному графику, врачи прилагают все усилия для его возвращения в строй.

Челлендж на третий гол Уфы из-за возможного фола на Семёнове? На это брать нельзя челлендж. В каждой игре много спорных эпизодов, но мы доверяем арбитрам.

Что касается лидеров соперника, Ливо – лучший снайпер лиги, мы учитывали это при подготовке, заострили внимание ребят на лидерах соперника. Попросили играть плотнее, не давать времени. Важно было плотно сыграть, что ребята и делали», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.