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«Вашингтон» продлил контракт с голкипером Логаном Томпсоном на шесть лет и $ 35,1 млн

«Вашингтон» продлил контракт с голкипером Логаном Томпсоном на шесть лет и $ 35,1 млн
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«Вашингтон Кэпиталз» заключил новый шестилетний контракт с голкипером Логаном Томпсоном, по которому канадец будет зарабатывать $ 5,85 млн за сезон. Об этом сообщает Bleacher Report.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Томпсон провёл 27 матчей за «столичных», в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,09 и двух шат-аутах.

29 июня 2024 года Логан был обменян в «Кэпиталз» из «Вегас Голден Найтс» на два выбора в третьем раунде драфта 2024 года.

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 71 очко после 49 матчей. В ближайшей игре команда Спенсера Карбери 29 января сыграет в гостях с «Калгари Флэймз».

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