Пустозёров — о шайбе «Салавату Юлаеву»: не придавал особого значения голу

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался о победе своей команды во встрече с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

Пустозёров ранее играл за «Салават Юлаев», однако ушёл из команды после конфликта по поводу нового контракта.

«Отличный матч, очень важный для сплочения команды. Были качели, но здорово, что мы сравняли счёт и выиграли. Получилась командная победа, все четыре звена вкалывали и играли друг на друга, это вылилось в результат. Не придавал своему голу особого значения, чтобы меня не отвлекало.

Когда ты испытываешь что-то личное к сопернику, это мешает немного. Хотел забить и в прошлой игре с «Сибирью», и в следующей хочу, но хорошо, что сегодня получилось. А эмоции идут изнутри, это важная шайба для меня и команды. Я знал, что игра будет ещё долгой. После первой смены нельзя было расслабляться, получилось сделать это только после гола Степана Фальковского. Общался ли с бывшими партнёрами? Нет, я был сосредоточен на игре. Сейчас ещё будет время, мы пообщаемся. Наши тренеры и так всё знают, и без меня получился отличный план на игру, моя помощь не потребовалась.

Баннер от болельщиков? Не знаю, какой баннер был в Уфе, я тогда ещё не играл в «Ак Барсе». Но всегда, когда ты смотришь на такие крутые перформансы во время гимна, это воодушевляет. Игроки получают эстетическое удовольствие, дополнительный заряд. Здорово, что наши фанаты ответили уфимцам и сделали такой баннер, спасибо им за это. У них тоже между собой идёт своеобразная игра», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.