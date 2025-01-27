Результаты дня МХЛ 27 января 2025 года
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Сегодня, 26 января, прошёл только один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Русские Витязи
Московская область
1:0 Алексейчук (Асатуров, Дорошенко) – 18:08 (5x5) 2:0 Сайгаченко (Старцев, Мельник) – 29:55 (5x5) 2:1 Жиров (Башлыков, Фоменко) – 36:57 (5x5) 2:2 Ильичёв (Жиров, Башлыков) – 45:37 (5x5) 2:3 Марченко (Детков, Игнатов) – 46:24 (5x5)
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 66 очков после 39 матчей. На втором месте находится СКА-1946, у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 38 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).
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