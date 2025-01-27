Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков вошёл в сборную лучших новичков первой половины сезона по версии сайта НХЛ

Матвей Мичков вошёл в сборную лучших новичков первой половины сезона по версии сайта НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил свою версию лучших новичков НХЛ первой половины нынешнего сезона.

Примечательно, что в шестёрку лучших, по мнению авторов издания, вошёл российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков. Компанию ему составили первый номер драфта НХЛ – 2024 Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», нападающий «Даллас Старз» Логан Стэнковен, защитник «Чикаго Блэкхоукс» Нолан Аллан, защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон и голкипер «Калгари Флэймз» Дастин Вольф.

В текущем регулярном чемпионате на счету 20-летнего Мичкова 34 (14+20) очка в 48 матчах за «лётчиков». Он присоединился к «Флайерз» летом 2024 года, прибыв в Филадельфию задолго до начала тренировочного лагеря, чтобы успеть адаптироваться в Северной Америке.

Материалы по теме
У Мичкова спад, и он пролетит мимо крутого приза в НХЛ? Расклады в борьбе за «Колдер»
У Мичкова спад, и он пролетит мимо крутого приза в НХЛ? Расклады в борьбе за «Колдер»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android