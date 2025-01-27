Матвей Мичков вошёл в сборную лучших новичков первой половины сезона по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил свою версию лучших новичков НХЛ первой половины нынешнего сезона.

Примечательно, что в шестёрку лучших, по мнению авторов издания, вошёл российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков. Компанию ему составили первый номер драфта НХЛ – 2024 Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», нападающий «Даллас Старз» Логан Стэнковен, защитник «Чикаго Блэкхоукс» Нолан Аллан, защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон и голкипер «Калгари Флэймз» Дастин Вольф.

В текущем регулярном чемпионате на счету 20-летнего Мичкова 34 (14+20) очка в 48 матчах за «лётчиков». Он присоединился к «Флайерз» летом 2024 года, прибыв в Филадельфию задолго до начала тренировочного лагеря, чтобы успеть адаптироваться в Северной Америке.