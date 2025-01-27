Петан — о победе над «Салаватом Юлаевым»: показали характер и вернулись

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Отличная игра. В какой-то момент мы упустили нить игры, что не очень здорово, но затем собрались, показали характер и вернулись, дали результат. Так что всё нормально. Как допустили камбэк соперника? Были ошибки с нашей стороны, несколько ошибок, которыми воспользовался соперник. Не думаю, что был момент потери концентрации, но это точно важный момент, на который стоит обратить внимание, чтобы в будущем не допускать подобного.

Лидеры соперника отлично играют по всему сезону. Но мы здорово сыграли в защите, не дали им создать слишком много, так что можно занести этот момент в плюс. Мы не очень много обращаем внимания на игру соперника, главное – наблюдать за нашей игрой, фокусироваться на нашем хоккее и стремиться показывать свои лучшие возможности», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» идёт строчкой выше с 65 очками.