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Петан — о победе над «Салаватом Юлаевым»: показали характер и вернулись

Петан — о победе над «Салаватом Юлаевым»: показали характер и вернулись
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пустозёров – 01:49 (5x5)     2:0 Галимов (Журавлёв, Фальковский) – 33:41 (5x5)     2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 35:45 (5x5)     2:2 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 46:23 (5x5)     2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевски) – 50:57 (5x5)     3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 54:26 (5x4)     4:3 Фальковский (Барабанов, Семёнов) – 64:18 (3x3)    

«Отличная игра. В какой-то момент мы упустили нить игры, что не очень здорово, но затем собрались, показали характер и вернулись, дали результат. Так что всё нормально. Как допустили камбэк соперника? Были ошибки с нашей стороны, несколько ошибок, которыми воспользовался соперник. Не думаю, что был момент потери концентрации, но это точно важный момент, на который стоит обратить внимание, чтобы в будущем не допускать подобного.

Лидеры соперника отлично играют по всему сезону. Но мы здорово сыграли в защите, не дали им создать слишком много, так что можно занести этот момент в плюс. Мы не очень много обращаем внимания на игру соперника, главное – наблюдать за нашей игрой, фокусироваться на нашем хоккее и стремиться показывать свои лучшие возможности», – сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» идёт строчкой выше с 65 очками.

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