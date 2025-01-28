Нижегородская область приняла новую стратегию в отношении спортивных команд региона

АНО «Центр управления и развития спорта (ЦУРС) в Нижегородской области» приняла новую стратегию, основной целью которой является повышение эффективности местных спортивных клубов.

Как сообщает «Коммерсант», все профессиональные команды региона поделят на две группы для достижения реальных задач. Согласно стратегии, хоккейному «Торпедо» и футбольному «Пари НН» поставят задачу бороться за призовые места. Они попадут в группу «А». В группу «Б» попадут все остальные клубы, их первоочередной задачей станет помощь в развитии массового спорта, отборе и воспитании перспективных юниоров. АНО вошла в учредители большинства команд и будет контролировать их финансовые расходы.

Сообщается, что первую работу ЦУРС начал проводить с «Торпедо». Гендиректор организации Максим Гафуров рассказал, что всего в её управление попали семь команд: хоккейный и мини-футбольный клубы «Торпедо», футбольный и баскетбольный «Пари НН», волейбольный АСК, клуб «Старт» (хоккей с мячом) и ФК «Химик» из Дзержинска.

При этом, по словам Гафурова, команды группы «А» получат приоритет в финансировании, однако от них будут требоваться наиболее высокие результаты. В частности, перед хоккейным «Торпедо» поставлена задача выйти в финал КХЛ в течение трёх сезонов, а перед футбольным «Пари НН» — не вылететь из середняков, обеспечив себе 7-10-е место в таблице РПЛ, а до 2028 года – выйти в финал Кубка России.