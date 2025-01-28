Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от «Локомотива» в матче КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2), который прошёл в понедельник, 27 января.

«Хорошая, боевая игра получилась, жёсткая. Хороший тест, хорошая проверка, я думаю, как для «Локомотива», так и для нас. Посмотрели, где и что нужно улучшить, в чём добавить.

Что с Ильенко? Травма.

Тяжёлая ли? Ну подождите, прошло-то всего 15 минут. Я приблизительно понимаю, что там, надо сложность понять.

Почему не играл Уил? Заболел.

Поменяли звенья в третьем периоде чтобы взбодрить команду? Нет, не взбодрить, было планово», — приводит слова Кудашова пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в одном из моментов третьего периода нападающий «Локомотива» Максим Шалунов нанёс повреждение Ильенко на точке вбрасывания. Последний длительное время не мог подняться со льда, но в итоге добрался до скамейки самостоятельно. Этот инцидент спровоцировал драку между соперниками.