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Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от «Локомотива» в матче КХЛ

Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от «Локомотива» в матче КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2), который прошёл в понедельник, 27 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Тесанов (Бут, Алексеев) – 02:15 (5x5)     2:0 Паник (Кирьянов, Фрейз) – 50:38 (5x5)     2:1 Швец-Роговой (Гусев, Готовец) – 54:42 (4x4)    

«Хорошая, боевая игра получилась, жёсткая. Хороший тест, хорошая проверка, я думаю, как для «Локомотива», так и для нас. Посмотрели, где и что нужно улучшить, в чём добавить.

Что с Ильенко? Травма.

Тяжёлая ли? Ну подождите, прошло-то всего 15 минут. Я приблизительно понимаю, что там, надо сложность понять.

Почему не играл Уил? Заболел.

Поменяли звенья в третьем периоде чтобы взбодрить команду? Нет, не взбодрить, было планово», — приводит слова Кудашова пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в одном из моментов третьего периода нападающий «Локомотива» Максим Шалунов нанёс повреждение Ильенко на точке вбрасывания. Последний длительное время не мог подняться со льда, но в итоге добрался до скамейки самостоятельно. Этот инцидент спровоцировал драку между соперниками.

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