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«У нас трудные времена». Воробьёв — о поражении ЦСКА в дерби со «Спартаком»

«У нас трудные времена». Воробьёв — о поражении ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в дерби со «Спартаком» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Чайковски (Мальцев, Зайцев) – 10:07 (5x5)     1:1 Афанасьев (Касселс) – 26:16 (5x5)     2:1 Галимов (Пашин) – 26:52 (5x5)     3:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 58:21 (en)     4:1 Галимов (Пашин, Рубцов) – 58:45 (en)    

«Мы сегодня немного тяжелее соперника были. Было много нейтральных шайб, мы их проиграли, шайбу контролировал соперник. Были моменты, и «два в один», где мы должны были забивать.

Что происходит с командой в 2025 году? У нас трудные времена – сломались основной вратарь, лучший бомбардир команды, только вышел Нестеров. Сложно 68 игр пройти на одном дыхании. Сейчас очень сложная фаза.

Как оценю игру Никиты Нестерова сегодня? Он может лучше. Была первая встреча после сотрясения. Готовили его подольше к играм.

Будем ли давать шансы Гамзину как основному вратарю в отсутствие Просветова? Да, будем. Тренер вратарей смотрит тренировки и принимает решение. Он работает с ними каждый день», — приводит слова Воробьёва пресс-служба армейцев.

Красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками. ЦСКА одержал только две победы в девяти матчах с начала 2025 года.

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