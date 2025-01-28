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Мэрилин Монро ходила по трибунам, Голдобин ломал клюшки, Дасаев наблюдал в VIP. Яркие фото

Мэрилин Монро ходила по трибунам, Голдобин ломал клюшки, Дасаев наблюдал в VIP. Яркие фото
«Спартак» обыграл ЦСКА
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27 января в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски, Ансель Галимов, оформивший дубль, и Адам Ружичка. У ЦСКА единственный гол на счету Егора Афанасьева.

Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 64 очка в 48 матчах. ЦСКА (62) идёт на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» на своей арене примет СКА, а ЦСКА дома сыграет с «Северсталью».

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