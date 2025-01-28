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В «Вашингтоне» прокомментировали продление контракта с Логаном Томпсоном

В «Вашингтоне» прокомментировали продление контракта с Логаном Томпсоном
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал продление контракта с голкипером Логаном Томпсоном.

«Мы рады подписать с Логаном долгосрочный контракт. Логан продемонстрировал, что является одним из лучших вратарей в НХЛ в этом сезоне и с момента своего прихода в лигу. Благодаря его габаритам и исключительной атлетичности мы уверены, что это подписание усилит одну из самых важных позиций в нашей команде, особенно сейчас, когда он входит в лучшие годы своей карьеры», — приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Томпсон провёл 27 матчей за «столичных», в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,09 и двух шат-аутах.

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