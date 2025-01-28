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Форвард «Вашингтона»: хочу наносить мощные силовые приёмы и играть очень жёстко

Форвард «Вашингтона»: хочу наносить мощные силовые приёмы и играть очень жёстко
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о манере своей игры.

«Знаете, сейчас игра в НХЛ стала очень быстрой. Я никогда не был тем, кто намеренно пытается травмировать игроков, но я хочу наносить мощные силовые приёмы и играть очень жёстко. Иногда всё решают доли секунды — положение тела может измениться. Мне пришлось изучать это, адаптироваться во многом и избегать некоторых столкновений», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 49 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 15 результативных передач.

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