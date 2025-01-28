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Главный тренер «Питтсбурга» высказался о травме Евгения Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» высказался о травме Евгения Малкина
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о том, что российский нападающий Евгений Малкин пропустит несколько недель из-за повреждения колена. Форвард получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) c «Сиэтл Кракен» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Бураковски, Стивенсон) – 22:16     1:1 Кросби (Ракелль, Летанг) – 24:34     2:1 Данн (Макканн, Стивенсон) – 37:46 (pp)     3:1 Толванен (Макканн, Райт) – 45:06     4:1 Бенирс (Какко) – 53:06    

«Он важный игрок для нас. Он один из двух лучших центров, он динамичен с шайбой. Его не так легко заменить», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 47 встречах, в которых записал в свой актив девять голов и 25 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».

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