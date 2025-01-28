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Коннор Макдэвид высказался о предстоящем возвращении на лёд после дисквалификации

Коннор Макдэвид высказался о предстоящем возвращении на лёд после дисквалификации
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о своём предстоящем возвращении на лёд после трёхматчевой дисквалификации. Форвард вернётся в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который пройдёт сегодня, 28 января.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я с нетерпением жду возможности играть. Это была долгая неделя, когда я просто сидел и тренировался, так что я готов вернуться», — приводит слова Макдэвида официальный сайт клуба.

Макдэвид отбывал трёхматчевую дисквалификацию за удар клюшкой в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний Макдэвид провёл 43 встречи, в которых набрал 65 (20+45) очков.

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