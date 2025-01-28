Овечкин отреагировал на решение «Вашингтона» продлить контракт с Томпсоном

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что клуб продлил контракт с голкипером Логаном Томпсоном.

«Мы уверены, что эти ребята будут делать важные сэйвы в ключевые моменты». Они будут держать нас в игре, и давать нам возможность оставаться в борьбе. Надеюсь, Линдгрен тоже подпишет контракт, потому что они оба отличные парни, отличные игроки, и ту химию, которая у нас сейчас есть в раздевалке, не хочется разрушать», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Томпсон провёл 27 матчей за «столичных», в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,09 и двух шат-аутах.

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