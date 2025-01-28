Тренер «Вашингтона»: горжусь тем, чего добился Томпсон в этом сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» высказался о продлении контракта с голкипером Логаном Томпсоном.

«Я очень рад за Томпсона и горжусь им за то, чего он добился в этом сезоне, за впечатление, которое он произвёл на команду, и за то, как он хорошо играл. Линдрген и Томпсон отлично играли, и они являются одной из главных причин, почему мы находимся там, где находимся в турнирной таблице. Мы бы хотели сохранить обоих игроков как можно дольше, и теперь, когда Томпсон подписан, это хорошо для команды», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Томпсон провёл 27 матчей за «столичных», в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,09 и двух шат-аутах.

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