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«Не знал, что мы спешим». Рантанен – о последних переговорах с «Колорадо» до обмена

«Не знал, что мы спешим». Рантанен – о последних переговорах с «Колорадо» до обмена
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанен рассказал о последних переговорах с «Колорадо Эвеланш» до громкого обмена.

«Я был готов пойти на значительную скидку от своей рыночной стоимости. Мы немного поговорили за несколько дней до этого, а потом они меня обменяли. Вот что случилось. Поэтому я этого не ожидал. Был ли прогресс в переговорах с «Колорадо»? Да. Я говорил с нашим руководством. «Я не знал, что мы спешим. Такое у меня сложилось ощущение. Это моё честное мнение… Это бизнес, и я всё понимаю. Они стараются сделать то, что считают лучшим для себя», — приводит слова Рантанена The Athletic.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 50 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка.

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