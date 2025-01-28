«Филадельфия» дома обыграла «Нью-Джерси», у Мичкова — «+1»

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

У победителей голами отличились американские нападающие Бобби Бринк, Джоэль Фараби, Гарнет Хэтэуэй и канадский форвард Скотт Лотон. Россиянин Матвей Мичков результативными действиями не отличился, но завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Даги Хэмилтон и швейцарский нападающий Тимо Майер.

Ответный матч «Филадельфия» и «Нью-Джерси» проведут 30 января в Ньюарке.