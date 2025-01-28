Нападающий «Детройта» стал самым возрастным дебютантом в НХЛ со времён Евгения Медведева

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 5:2.
В этом матче в составе хозяев дебютировал американский нападающий Доминик Шайн, который провёл свой первый матч за карьеру в НХЛ. Примечательно, что на момент сегодняшней встречи Шайну исполнился 31 год 284 дня, благодаря чему он стал самым возрастным дебютантом в НХЛ со времён Евгения Медведева.
В октябре 2015 года российский защитник дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии Флайерз», сыграв свой первый матч в лиге в возрасте 33 лет 42 дней. С тех пор Шайн стал самым возрастным дебютантом.
Во встрече с «Лос-Анджелесом» Доминик провёл на льду 9 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями.
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