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Нападающий «Детройта» стал самым возрастным дебютантом в НХЛ со времён Евгения Медведева

Нападающий «Детройта» стал самым возрастным дебютантом в НХЛ со времён Евгения Медведева
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Спенс, Лаферрье) – 14:50     0:2 Байфилд – 17:05     1:2 Рэймонд (Каспер, Ларкин) – 17:40     2:2 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 26:03 (pp)     3:2 Сёдерблом (Фишер, Юханссон) – 36:53     4:2 Каспер (Рэймонд) – 50:05     5:2 Каспер (Ларкин, Рэймонд) – 59:53    

В этом матче в составе хозяев дебютировал американский нападающий Доминик Шайн, который провёл свой первый матч за карьеру в НХЛ. Примечательно, что на момент сегодняшней встречи Шайну исполнился 31 год 284 дня, благодаря чему он стал самым возрастным дебютантом в НХЛ со времён Евгения Медведева.

В октябре 2015 года российский защитник дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии Флайерз», сыграв свой первый матч в лиге в возрасте 33 лет 42 дней. С тех пор Шайн стал самым возрастным дебютантом.

Во встрече с «Лос-Анджелесом» Доминик провёл на льду 9 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями.

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