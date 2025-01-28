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В «Детройте» повторили клубное достижение 29-летней давности Козлова, Фёдорова и Айзермана

В «Детройте» повторили клубное достижение 29-летней давности Козлова, Фёдорова и Айзермана
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Спенс, Лаферрье) – 14:50     0:2 Байфилд – 17:05     1:2 Рэймонд (Каспер, Ларкин) – 17:40     2:2 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 26:03 (pp)     3:2 Сёдерблом (Фишер, Юханссон) – 36:53     4:2 Каспер (Рэймонд) – 50:05     5:2 Каспер (Ларкин, Рэймонд) – 59:53    

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал нападающий Лукас Рэймонд. Заброшенная шайба позволила шведскому хоккеисту достичь отметки в 20 голов в нынешнем сезоне. 22-летний форвард стал третьим игроком в своей команде, кому покорилась эта отметка в текущем регулярном чемпионате. Ранее 20+ голов в сезоне разменяли два американских форварда — Дилан Ларкин и Алекс Дебринкэт (по 21).

Последний раз трём игрокам «Детройта» удавалось забросить 20 и более шайб до наступления 50-й игры в регулярном чемпионате НХЛ ещё в сезоне-1995/1996. 29 лет назад подобным достижением отметилось трио игроков «Ред Уингз», участниками которого стали два российских нападающих — Вячеслав Козлов (26) и Сергей Фёдоров (22) — а также канадец Стив Айзерман (24).

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