Хэмилтон стал четвёртым по скорости достижения 150+ шайб среди действующих защитников НХЛ

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Даги Хэмилтон и швейцарский нападающий Тимо Майер.

Для 31-летнего Хэмилтона заброшенная шайба стала 150-й за карьеру в НХЛ. Проведший 823-й матч в североамериканской лиге канадец стал четвёртым действующим защитником по скорости достижения 150+ голов в НХЛ.

Быстрее были выступающий за «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози (799), ныне защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон (808) и игрок обороны «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс (820).