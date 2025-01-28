Йеспер Братт повторил достижение «Нью-Джерси» 18-летней давности

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

В составе гостей результативной передачей отметился нападающий Йеспер Братт. Благодаря этому шведский форвард в четвёртом сезоне подряд (2021/2022 — 2024/2025) достиг отметки в 40+ результативных передач, повторив достижение Скотта Гомеса (четыре сезона, 2002/2003 — 2006/2007).

Клубный рекорд по продолжительности серии сезонов с 40+ ассистами в регулярном чемпионате НХЛ был установлен ещё в прошлом веке Кирком Мюллером (шесть сезонов, 1985/1986 — 1990/1991).