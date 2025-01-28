Йеспер Братт повторил достижение «Нью-Джерси» 18-летней давности
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В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бринк (Ристолайнен, Конечны) – 11:04 (pp) 2:0 Фараби (Лотон) – 11:32 3:0 Хэтэуэй (Йорк, Ристолайнен) – 22:49 3:1 Хэмилтон – 38:47 3:2 Майер (Братт, Хьюз) – 58:38 4:2 Лотон (Конечны) – 59:45
В составе гостей результативной передачей отметился нападающий Йеспер Братт. Благодаря этому шведский форвард в четвёртом сезоне подряд (2021/2022 — 2024/2025) достиг отметки в 40+ результативных передач, повторив достижение Скотта Гомеса (четыре сезона, 2002/2003 — 2006/2007).
Клубный рекорд по продолжительности серии сезонов с 40+ ассистами в регулярном чемпионате НХЛ был установлен ещё в прошлом веке Кирком Мюллером (шесть сезонов, 1985/1986 — 1990/1991).
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