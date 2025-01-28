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Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера», став автором уникального достижения для клуба

Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера», став автором уникального достижения для клуба
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Хьюз, Дебраск) – 02:52     0:2 Гарланд (Петтерссон, Бёзер) – 15:53 (pp)     0:3 Миллер (Хьюз, Ланкинен) – 28:26 (pp)     1:3 Холлоуэй (Фолк, Нейборс) – 30:08 (pp)     1:4 Зутер (Майерс) – 33:36 (sh)     2:4 Парэйко (Жозеф) – 44:22     2:5 Майерс (Зутер) – 57:57    

В составе победителей двумя результативными передачами отметился защитник команды Куинн Хьюз. 25-летний хоккеист дважды ассистировал партнёрам, записав на свой счёт 100-й матч в НХЛ как минимум с двумя результативными действиями.

Проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «Кэнакс» установил новый рекорд «Ванкувера», став автором уникального достижения для клуба. Хьюз стал первым защитником за всю историю канадской команды, кому удалось провести 100+ матчей с 2+ очками.

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