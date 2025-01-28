Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера», став автором уникального достижения для клуба

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей двумя результативными передачами отметился защитник команды Куинн Хьюз. 25-летний хоккеист дважды ассистировал партнёрам, записав на свой счёт 100-й матч в НХЛ как минимум с двумя результативными действиями.

Проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «Кэнакс» установил новый рекорд «Ванкувера», став автором уникального достижения для клуба. Хьюз стал первым защитником за всю историю канадской команды, кому удалось провести 100+ матчей с 2+ очками.