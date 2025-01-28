Рэймонд повторил национальное достижение Филипа Форсберга и Ландескога в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 5:2.

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал нападающий Лукас Рэймонд. Заброшенная шайба позволила шведскому хоккеисту достичь отметки в 20 голов в нынешнем сезоне. 22-летний форвард стал всего четвёртым шведским хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось провести как минимум три сезона в североамериканской лиге с 20+ голами до достижения 23-летнего возраста.

Национальный рекорд по этому показателю принадлежит известному в прошлом нападающему Матсу Сундину (четыре сезона). Рэймонд же сегодня повторил достижение ныне форварда «Нэшвилл Предаторз» Филипа Форсберга и нападающего «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога (по три сезона).