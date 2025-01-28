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Рэймонд повторил национальное достижение Филипа Форсберга и Ландескога в НХЛ

Рэймонд повторил национальное достижение Филипа Форсберга и Ландескога в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Спенс, Лаферрье) – 14:50     0:2 Байфилд – 17:05     1:2 Рэймонд (Каспер, Ларкин) – 17:40     2:2 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 26:03 (pp)     3:2 Сёдерблом (Фишер, Юханссон) – 36:53     4:2 Каспер (Рэймонд) – 50:05     5:2 Каспер (Ларкин, Рэймонд) – 59:53    

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал нападающий Лукас Рэймонд. Заброшенная шайба позволила шведскому хоккеисту достичь отметки в 20 голов в нынешнем сезоне. 22-летний форвард стал всего четвёртым шведским хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось провести как минимум три сезона в североамериканской лиге с 20+ голами до достижения 23-летнего возраста.

Национальный рекорд по этому показателю принадлежит известному в прошлом нападающему Матсу Сундину (четыре сезона). Рэймонд же сегодня повторил достижение ныне форварда «Нэшвилл Предаторз» Филипа Форсберга и нападающего «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога (по три сезона).

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