НХЛ не станет наказывать игроков за отказ от участия в Турнире четырёх наций

Национальная хоккейная лига не будет наказывать игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций, сообщает ESPN со ссылкой на заявление вице-комиссионера лиги Билла Дэйли, которое он сделал для их издания.

Напомним, что турнир, который пройдёт с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне, заменит Матч звёзд НХЛ в этом сезоне. В нём примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Согласно политике НХЛ, в случае отказа от участия в Матче звёзд хоккеисты обязаны пропустить одну игру регулярного чемпионата.

Как сообщил Дэйли, для турнира сборных это правило применяться не будет. Таким образом лига не станет заставлять игроков пропускать игры регулярного чемпионата за отказ от участия в предстоящем турнире.

Накануне клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» объявил, что защитник Алекс Пьетранджело, включённый в состав сборной Канады, не сыграет на турнире из-за проблем со здоровьем. При этом через несколько часов после этого заявления канадский защитник появился на льду в матче НХЛ в составе своего клуба.