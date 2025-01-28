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Мичков не набрал очков в 3-м матче кряду, второй раз в НХЛ сыграв меньше 10 минут за игру

Мичков не набрал очков в 3-м матче кряду, второй раз в НХЛ сыграв меньше 10 минут за игру
Матвей Мичков
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В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бринк (Ристолайнен, Конечны) – 11:04 (pp)     2:0 Фараби (Лотон) – 11:32     3:0 Хэтэуэй (Йорк, Ристолайнен) – 22:49     3:1 Хэмилтон – 38:47     3:2 Майер (Братт, Хьюз) – 58:38     4:2 Лотон (Конечны) – 59:45    

У победителей голами отметились американские нападающие Бобби Бринк, Джоэль Фараби, Гарнет Хэтэуэй и канадский форвард Скотт Лотон.

Россиянин Матвей Мичков результативными действиями не отметился, но завершил матч с коэффициентом полезности «+1». При этом игровое время нападающего «Флайерз» ограничилось всего 9 минутами 45 секундами. Проводящий дебютный сезон в НХЛ форвард лишь второй раз в карьере провёл меньше 10 минут за матч.

В 49 играх в сезоне на счету 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка при полезности «-12». Однако в трёх последних встречах Матвей не отмечался результативными действиями.

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