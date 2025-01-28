Мичков не набрал очков в 3-м матче кряду, второй раз в НХЛ сыграв меньше 10 минут за игру

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

У победителей голами отметились американские нападающие Бобби Бринк, Джоэль Фараби, Гарнет Хэтэуэй и канадский форвард Скотт Лотон.

Россиянин Матвей Мичков результативными действиями не отметился, но завершил матч с коэффициентом полезности «+1». При этом игровое время нападающего «Флайерз» ограничилось всего 9 минутами 45 секундами. Проводящий дебютный сезон в НХЛ форвард лишь второй раз в карьере провёл меньше 10 минут за матч.

В 49 играх в сезоне на счету 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка при полезности «-12». Однако в трёх последних встречах Матвей не отмечался результативными действиями.