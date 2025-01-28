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Первый гол Макдэвида после отбытия дисквалификации помог «Эдмонтону» победить «Сиэтл»

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

У победителей голами отметились шведский нападающий Маттиас Янмарк, канадские форварды Коннор Макдэвид, забросивший шайбу в первом матче после отбытия дисквалификации, Кори Перри, защитник из Швеции Маттиас Экхольм.

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились финский нападающий Ээли Толванен, открывший счёт в матче на четвёртой минуте, и канадский защитник Винс Данн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» продолжит домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» 31 января. «Сиэтл» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Анахайм Дакс» 29 января.