Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый гол Макдэвида после отбытия дисквалификации помог «Эдмонтону» победить «Сиэтл»

Первый гол Макдэвида после отбытия дисквалификации помог «Эдмонтону» победить «Сиэтл»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 января мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Хэйден, Райт) – 03:37     1:1 Янмарк (Браун, Ньюджент-Хопкинс) – 14:27     1:2 Данн (Бенирс) – 17:41     2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм) – 21:57     3:2 Перри (Нурс) – 29:38     4:2 Экхольм – 59:02    

У победителей голами отметились шведский нападающий Маттиас Янмарк, канадские форварды Коннор Макдэвид, забросивший шайбу в первом матче после отбытия дисквалификации, Кори Перри, защитник из Швеции Маттиас Экхольм.

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились финский нападающий Ээли Толванен, открывший счёт в матче на четвёртой минуте, и канадский защитник Винс Данн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» продолжит домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» 31 января. «Сиэтл» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Анахайм Дакс» 29 января.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Макдэвида дисквалифицировали в НХЛ! Чем провинилась канадская суперзвезда?
Макдэвида дисквалифицировали в НХЛ! Чем провинилась канадская суперзвезда?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android