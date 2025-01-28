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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 января
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Сегодня, 28 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бринк (Ристолайнен, Конечны) – 11:04 (pp)     2:0 Фараби (Лотон) – 11:32     3:0 Хэтэуэй (Йорк, Ристолайнен) – 22:49     3:1 Хэмилтон – 38:47     3:2 Майер (Братт, Хьюз) – 58:38     4:2 Лотон (Конечны) – 59:45    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Спенс, Лаферрье) – 14:50     0:2 Байфилд – 17:05     1:2 Рэймонд (Каспер, Ларкин) – 17:40     2:2 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 26:03 (pp)     3:2 Сёдерблом (Фишер, Юханссон) – 36:53     4:2 Каспер (Рэймонд) – 50:05     5:2 Каспер (Ларкин, Рэймонд) – 59:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Хьюз, Дебраск) – 02:52     0:2 Гарланд (Петтерссон, Бёзер) – 15:53 (pp)     0:3 Миллер (Хьюз, Ланкинен) – 28:26 (pp)     1:3 Холлоуэй (Фолк, Нейборс) – 30:08 (pp)     1:4 Зутер (Майерс) – 33:36 (sh)     2:4 Парэйко (Жозеф) – 44:22     2:5 Майерс (Зутер) – 57:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Хэйден, Райт) – 03:37     1:1 Янмарк (Браун, Ньюджент-Хопкинс) – 14:27     1:2 Данн (Бенирс) – 17:41     2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм) – 21:57     3:2 Перри (Нурс) – 29:38     4:2 Экхольм – 59:02    

Одна игра продолжается в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Гранлунд (Смит) – 27:41     1:1 Кросби (Раст, Грызлик) – 40:24     2:1 Селебрини (Тоффоли) – 43:41    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 71 очко после 49 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 71 очком после 51 матча.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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