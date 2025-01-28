НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 января
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Сегодня, 28 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бринк (Ристолайнен, Конечны) – 11:04 (pp) 2:0 Фараби (Лотон) – 11:32 3:0 Хэтэуэй (Йорк, Ристолайнен) – 22:49 3:1 Хэмилтон – 38:47 3:2 Майер (Братт, Хьюз) – 58:38 4:2 Лотон (Конечны) – 59:45
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Спенс, Лаферрье) – 14:50 0:2 Байфилд – 17:05 1:2 Рэймонд (Каспер, Ларкин) – 17:40 2:2 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 26:03 (pp) 3:2 Сёдерблом (Фишер, Юханссон) – 36:53 4:2 Каспер (Рэймонд) – 50:05 5:2 Каспер (Ларкин, Рэймонд) – 59:53
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Хьюз, Дебраск) – 02:52 0:2 Гарланд (Петтерссон, Бёзер) – 15:53 (pp) 0:3 Миллер (Хьюз, Ланкинен) – 28:26 (pp) 1:3 Холлоуэй (Фолк, Нейборс) – 30:08 (pp) 1:4 Зутер (Майерс) – 33:36 (sh) 2:4 Парэйко (Жозеф) – 44:22 2:5 Майерс (Зутер) – 57:57
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Хэйден, Райт) – 03:37 1:1 Янмарк (Браун, Ньюджент-Хопкинс) – 14:27 1:2 Данн (Бенирс) – 17:41 2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм) – 21:57 3:2 Перри (Нурс) – 29:38 4:2 Экхольм – 59:02
Одна игра продолжается в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Гранлунд (Смит) – 27:41 1:1 Кросби (Раст, Грызлик) – 40:24 2:1 Селебрини (Тоффоли) – 43:41
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 71 очко после 49 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 71 очком после 51 матча.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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