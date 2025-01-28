«Сан-Хосе» представил новый шлем российского голкипера Ярослава Аскарова

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» на своей странице в социальной сети Х представила новый шлем российского голкипера клуба Ярослава Аскарова.

Фото: «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: «Сан-Хосе Шаркс»

В текущем сезоне на счету российского вратаря 14 матчей в АХЛ со средним процентом отражённых бросков 93,8 при коэффициенте надёжности 2,00. Также Аскаров провёл 11 матчей за первую команду «Сан-Хосе» в НХЛ. Процент отражённых бросков составляет 89,9 с коэффициентом надёжности 3,04.

Напомним, Аскаров станет участником Матча звёзд Американской хоккейной лиги — 2025, который пройдёт 2-3 февраля в Калифорнии. 22-летний российский вратарь будет защищать ворота команды Тихоокеанского дивизиона.