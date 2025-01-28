НХЛ планирует провести Кубок мира — 2028 без участия ИИХФ — источник

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ планируют провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает журналист TSN Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х.

Объявить об этом планируется во время предстоящего Турнира четырёх наций, который пройдёт с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нём примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Отметим, что Кубок мира в последний раз проводился в 2016 году.

Ранее вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что НХЛ не будет наказывать игроков за отказ от участия в Турнире четырёх наций.