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Форвард «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звёзд КХЛ

Форвард «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звёзд КХЛ
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Нападающий «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звёзд КХЛ, сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после встречи с ЦСКА (4:1).

«Перед игрой мне сказали, что Иван Морозов примет участие в Матче звёзд. Вместо Порядина? Почему вы так решили? Нет. Порядин едет», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги пройдёт в Новосибирске и стартует 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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