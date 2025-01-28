Форвард «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звёзд КХЛ

Нападающий «Спартака» Иван Морозов примет участие в Матче звёзд КХЛ, сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после встречи с ЦСКА (4:1).

«Перед игрой мне сказали, что Иван Морозов примет участие в Матче звёзд. Вместо Порядина? Почему вы так решили? Нет. Порядин едет», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги пройдёт в Новосибирске и стартует 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.