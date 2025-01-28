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Сан-Хосе Шаркс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 28 января 2025, счет 2:1, НХЛ 2024-2025

«Питтсбург» без Малкина проиграл «Сан-Хосе», Кросби забросил шайбу
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28 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Гранлунд (Смит) – 27:41     1:1 Кросби (Раст, Грызлик) – 40:24     2:1 Селебрини (Тоффоли) – 43:41    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода Микаэль Гранлунд с передачи Уилла Смита открыл счёт во встрече.

На 24-й секунде третьего периода Сидни Кросби с передач Брайана Раста и Мэтта Грызлика восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте периода Маклин Селебрини с передачи Тайлера Тоффоли вновь вывел «акул» вперёд.

Напомним, российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин помещён в список травмированных. Сообщалось, что срок восстановления хоккеиста составит несколько недель.

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