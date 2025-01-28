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Расписание матчей МХЛ на 28 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 28 января 2025 года
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Сегодня, 28 января, пройдёт шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Не начался
Омские Ястребы
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Академия Михайлова
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
МХК Атлант
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 66 очков после 39 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 38 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60 очков), на третьем — «Ирбис» (58 очков).

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