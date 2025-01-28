Расписание матчей МХЛ на 28 января 2025 года

Сегодня, 28 января, пройдёт шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 12:00 МСК Амурские Тигры Хабаровск Не начался АКМ-Юниор Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 14:30 МСК Сибирские Снайперы Новосибирская область Не начался Омские Ястребы Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался Красноярские Рыси Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 16:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Снежные Барсы Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 17:00 МСК МХК Спартак Москва Не начался Академия Михайлова Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2025, вторник. 19:00 МСК МХК Динамо М Москва Не начался МХК Атлант Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 66 очков после 39 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 38 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60 очков), на третьем — «Ирбис» (58 очков).