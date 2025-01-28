Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 28 января 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 28 января 2025 года
Комментарии

Сегодня, 28 января, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Южный Урал
Оренбургская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команда набрала 68 очков после 46 матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» (66) из Верхней Пышмы. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» (66) из Нижнего Новгорода. Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 46 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android