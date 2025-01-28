Расписание матчей ВХЛ на 28 января 2025 года

Сегодня, 28 января, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 января 2025, вторник. 16:30 МСК Зауралье Курган Не начался Горняк-УГМК Верхняя Пышма Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 января 2025, вторник. 17:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Челмет Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 января 2025, вторник. 17:00 МСК Рубин Тюмень Не начался Южный Урал Оренбургская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 января 2025, вторник. 18:30 МСК Торпедо-Горький Нижний Новгород Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 28 января 2025, вторник. 19:00 МСК Олимпия Кирово-Чепецк Не начался Молот Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команда набрала 68 очков после 46 матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» (66) из Верхней Пышмы. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» (66) из Нижнего Новгорода. Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 46 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.