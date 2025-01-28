Расписание матчей ВХЛ на 28 января 2025 года
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Сегодня, 28 января, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Южный Урал
Оренбургская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команда набрала 68 очков после 46 матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» (66) из Верхней Пышмы. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» (66) из Нижнего Новгорода. Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 46 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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