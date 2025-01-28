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Тони Деанджело высказался о возвращении в НХЛ после игры в КХЛ

Тони Деанджело высказался о возвращении в НХЛ после игры в КХЛ
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело высказался о возвращении в НХЛ после игры в КХЛ за санкт-петербургский СКА.

«Здорово вернуться. Это отличная возможность для меня. Я благодарен за неё. Что касается хоккея, я не собираюсь менять свою игру. Я по-прежнему буду выступать с самообладанием, терпением и уверенностью в своих силах. Сегодня было хорошее начало и хорошая победа. Две недели назад это выглядело не то что невозможно, но довольно мрачно», — приводит слова Деанджело The Hockey News.

Напомним, Деанджело дебютировал в составе «Нью-Йорк Айлендерс» в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Американский игрок обороны провёл первый матч после возвращения в НХЛ из КХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 05:18     0:2 Ахо (Чатфилд) – 06:30     1:2 Романов (Сизикас, Пелеч) – 17:53     2:2 Ли (Хорват, Романов) – 46:26     3:2 Нельсон (Палмьери) – 62:03    
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