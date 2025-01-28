Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело высказался о возвращении в НХЛ после игры в КХЛ за санкт-петербургский СКА.

«Здорово вернуться. Это отличная возможность для меня. Я благодарен за неё. Что касается хоккея, я не собираюсь менять свою игру. Я по-прежнему буду выступать с самообладанием, терпением и уверенностью в своих силах. Сегодня было хорошее начало и хорошая победа. Две недели назад это выглядело не то что невозможно, но довольно мрачно», — приводит слова Деанджело The Hockey News.

Напомним, Деанджело дебютировал в составе «Нью-Йорк Айлендерс» в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ). Американский игрок обороны провёл первый матч после возвращения в НХЛ из КХЛ.