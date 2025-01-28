«Металлург» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 28 января, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Металлург» провёл 49 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 62 очка.
Минское «Динамо» после 46 встреч имеет в активе 56 очков. Клуб из столицы Беларуси находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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