Мэр Казани: «зелёное дерби» — это наша Национальная хоккейная лига

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал итоги матча «зелёного дерби» «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

– По накалу и интриге матч можно сравнить с НХЛ?

– Безусловно, те эмоции, которые мы испытали – дважды вели, потом упустили, сравняли и гол в овертайме… И обстановка на арене, и то, как команды играли – это наша Национальная хоккейная лига.

– «Ак Барс» — главный претендент на Кубок?

– Четвёрка та же, все клубы достойны. Сегодняшнее дерби показало, что любой из них может оказаться чемпионом. Важно подойти к финалу Кубка. Это, безусловно, зависит от тренера. Дай бог без травм. Наша команда показывает очень хорошую картинку игры, было приятно болеть. Был достойный и очень хороший хоккей. Зрелищный по количеству голов и по количеству моментов, — приводит слова Метшина Metaratings.