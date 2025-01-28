Мэр Казани: «зелёное дерби» — это наша Национальная хоккейная лига

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал итоги матча «зелёного дерби» «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).
– По накалу и интриге матч можно сравнить с НХЛ?
– Безусловно, те эмоции, которые мы испытали – дважды вели, потом упустили, сравняли и гол в овертайме… И обстановка на арене, и то, как команды играли – это наша Национальная хоккейная лига.
– «Ак Барс» — главный претендент на Кубок?
– Четвёрка та же, все клубы достойны. Сегодняшнее дерби показало, что любой из них может оказаться чемпионом. Важно подойти к финалу Кубка. Это, безусловно, зависит от тренера. Дай бог без травм. Наша команда показывает очень хорошую картинку игры, было приятно болеть. Был достойный и очень хороший хоккей. Зрелищный по количеству голов и по количеству моментов, — приводит слова Метшина Metaratings.
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