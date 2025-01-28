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Мэр Казани: «зелёное дерби» — это наша Национальная хоккейная лига

Мэр Казани: «зелёное дерби» — это наша Национальная хоккейная лига
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Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал итоги матча «зелёного дерби» «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пустозёров – 01:49 (5x5)     2:0 Галимов (Журавлёв, Фальковский) – 33:41 (5x5)     2:1 Ливо (Тодд, Хафизуллин) – 35:45 (5x5)     2:2 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 46:23 (5x5)     2:3 Науменков (Алалыкин, Хмелевски) – 50:57 (5x5)     3:3 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 54:26 (5x4)     4:3 Фальковский (Барабанов, Семёнов) – 64:18 (3x3)    

– По накалу и интриге матч можно сравнить с НХЛ?
– Безусловно, те эмоции, которые мы испытали – дважды вели, потом упустили, сравняли и гол в овертайме… И обстановка на арене, и то, как команды играли – это наша Национальная хоккейная лига.

– «Ак Барс» — главный претендент на Кубок?
– Четвёрка та же, все клубы достойны. Сегодняшнее дерби показало, что любой из них может оказаться чемпионом. Важно подойти к финалу Кубка. Это, безусловно, зависит от тренера. Дай бог без травм. Наша команда показывает очень хорошую картинку игры, было приятно болеть. Был достойный и очень хороший хоккей. Зрелищный по количеству голов и по количеству моментов, — приводит слова Метшина Metaratings.

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