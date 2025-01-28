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Вратарь Евгений Набоков вошёл в символическую сборную «Сан-Хосе» XXI века

Российский экс-вратарь Евгений Набоков вошёл в символическую сборную «Сан-Хосе Шаркс» XXI века. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Полностью символическая сборная «Сан-Хосе Шаркс» за первую четверть XXI века выглядит так:

Первая пятёрка + вратарь:

Патрик Марло (нападающий);

Джо Павелски (нападающий);

Джо Торнтон (нападающий);

Брент Бёрнс (защитник);

Марк-Эдуар Власик (защитник);

Евгений Набоков (вратарь).

Вторая пятёрка + вратарь:

Логан Кутюр (нападающий);

Томаш Гертл (нападающий);

Оуэн Нолан (нападающий);

Дэн Бойл (защитник);

Эрик Карлссон (защитник);

Мартин Джонс (вратарь).

Ранее пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» представила новый шлем российского голкипера клуба Ярослава Аскарова.