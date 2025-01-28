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«У Овечкина нет возраста, есть задача». Фетисов — о погоне Александра за рекордом Гретцки

«У Овечкина нет возраста, есть задача». Фетисов — о погоне Александра за рекордом Гретцки
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, влияет ли возраст на игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, упомянув погоню форварда за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Возраст в голове, а у Овечкина там цель. А если делать нечего, сидеть на лавке, конечно, можно про это рассуждать. У Овечкина нет возраста! Есть задача, к которой он стремится. Всем нам подаёт пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик», — приводит слова Фетисова «Известия».

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге на 19 шайб.

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